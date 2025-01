Meer waardering voor stations in gemeente Groningen, Europapark stijgt in aanzien bij reiziger

Foto Groningen Bereikbaar. Station Europapark

Treinreizigers zijn iets meer tevreden over de stations in onze gemeente. Station Europapark staat op plek vijf in de provincie en is daarmee het hoogst genoteerde station in onze gemeente op de ranglijst van de Stationsbelevingsmonitor van NS en ProRail.

De vijfde plek van Europapark als hoogst genoteerde station (cijfer 7,6) brengt het naar plek 46 op de Nederlandse ranglijst. Met een 7,6 staat station in Haren op plek 65 en het Hoofdstation haalt met een 7,1 de top honderd bij lange na niet. (219). Station Groningen Noord (het Noorderstation) bungelt onderaan (cijfer 6,9) de Nederlandse ranglijst, met een 278sste plek op de lijst met 393 stations.

In de provincie Groningen staan de stations van Usquert (7,9), Zuidhorn (7,8), Baflo (7,7) op de eerste drie plekken. De stations van Klimmen-Ransdaal (8,3), Overveen (8,3) en Schin op Geul (8,2) krijgen de meeste liefde van treinreizigers.

De Stationsbelevingsmonitor is een onderzoek door Ipsos I&O in opdracht van NS en ProRail onder 84.209 reizigers. Gemiddeld geven reizigers de Nederlandse stations een 7,2, hetzelfde cijfer als vorig jaar.