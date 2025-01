Meer Stadjers kunnen gebruikmaken van laptopregeling voor scholieren

Foto: Pixel.la Free Stock Photos

Sinds 1 januari heeft de gemeente Groningen de laptopregeling voor scholieren verruimd. Kinderen uit minimagezinnen kunnen voortaan gedurende hun hele middelbareschooltijd een laptop aanvragen.

De regeling was voorheen beperkt tot leerlingen – uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum – die naar groep 8 gaan. Daardoor vielen sommige kinderen buiten de boot.

De verruiming is bedoeld voor scholieren die een klas hebben overgeslagen of zijn blijven zitten, kinderen die op latere leeftijd naar Groningen zijn verhuisd, kinderen van wie het inkomen van de ouders is veranderd en vluchtelingenkinderen. De gemeente verwacht dat de meerkosten op jaarbasis ongeveer 24 duizend euro bedragen.

OOG TV maakte eerder een reportage over de verruiming van de regeling. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van de regeling op de website van de gemeente Groningen.