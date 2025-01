Meer huurders in aardbevingsgebied krijgen éénmalig 750 euro

Foto: Sebastiaan Scheffer

Meer huurders van sociale huurwoningen in het aardbevingsgebied krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 750 euro. Dat liet Staatssecretaris Herstel Groningen Eddie van Marum dinsdagochtend weten.

Sommige huurders ontvingen de tegemoetkoming al in 2022. Dit jaar komen meer huurders in aanmerking, omdat het gebied is uitgebreid. Mensen die sociaal huren bij particuliere verhuurders en de subsidie toen niet aanvroegen, kunnen dit alsnog doen tussen 21 januari en 31 december 2025. De vergoeding is bedoeld om achterstallig onderhoud, vaak uitgesteld door de versterkingsonzekerheid, te compenseren. Het gebied waarin huurders hiervoor in aanmerking komen, is uitgebreid.

“Iedereen moet in een veilig en goed onderhouden huis kunnen wonen”, stelt Van Marum. “Door onzekerheid over de versterking is onderhoud vaak uitgesteld. Het is goed nieuws dat nu meer huurders voor de vergoeding in aanmerking komen. Zowel huurders van particuliere sociale woningen als huurders bij een woningcorporatie.”

De tegemoetkoming geldt voor huurders die op 1 juli 2021 een sociale huurwoning hadden. Dit zijn woningen waarvan de kale huur onder de sociale huurgrens ligt. De meeste huurders in deze sector huren via woningcorporaties, die de subsidie rechtstreeks verdelen. Huurders bij particuliere verhuurders moeten de subsidie zelf aanvragen via de website van het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).