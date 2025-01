‘Mats Seuntjes in belangstelling van FC Groningen’

Foto: Willem Poppes

FC Groningen zou belangstelling hebben voor Mats Seuntjes. Dat melden diverse media.

De 32-jarige Seuntjes kan zowel in de aanval als op het middenveld uit de voeten. Hij speelt momenteel voor CD Castellon dat op het tweede Spaanse niveau uitkomt. Seuntjes heeft daar geen basisplaats meer. Hij heeft nog een contract voor een half jaar in Spanje.

Seuntjes speelde in Nederland onder meer bij NAC, uit zijn geboorteplaats Breda, AZ, Fortuna Sittard, FC Utrecht en RKC Waalwijk. Bij RKC speelde hij samen met FC Groningen doelman Etienne Vaessen.

FC Groningen is op zoek naar aanvallende impulsen, want de club scoorde in zestien eredivisiewedstrijden slechts veertien keer. Alleen Almere City maakte minder doelpunten.