Maserati met kapotte ramen, zonder inzittenden en omringd door politie op oostelijke ringweg

Foto: 112 Groningen

Een aanzienlijke politie-inzet stond vrijdagmiddag rond een dure SUV op de oostelijke ringweg. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar het lijkt erop dat het voertuig is klemgereden en de inzittenden zijn gearresteerd.

De politie-actie vond plaats op de N46 ter hoogte van Kardinge. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Op straat rond de auto ligt een hoop glas, wat doet vermoeden dat agenten de ruiten van de Maserati heeft ingeslagen.

De auto werd in beslag genomen. Het verkeer had hinder van het incident, omdat één rijstrook langere tijd werd afgesloten.