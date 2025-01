Foto: Jelmer Wijnstra

MartiniPlaza is ook dit jaar uitgeroepen tot ‘Beste Congreslocatie van het Jaar’ in Noord-Nederland.

MartiniPlaza haalde maandagavond in de Reehorst in Ede ook de derde plaats in de landelijke competitie. De MEETINGS Awards zijn publieksprijzen waarvoor gestemd kon worden.

“We zijn ontzettend blij en dankbaar voor deze waardering”, Irene van der Velde, commercieel manager van MartiniPlaza. “Het is een prachtige erkenning van ons harde werk en de kwaliteit van onze locatie.”