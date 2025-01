Marriët Smit-Hoekstra wint samen met haar paard For Chacco in MartiniPlaza

foto ter illustratie

Marriët Smit-Hoekstra heeft samen met haar paard For Chacco de Grote Prijs van het Internationaal Indoor Concours Hippique (IICH) gewonnen. Dat schrijf RTV Noord.



Het is de tweede keer op rij dat Smit-Hoekstra de snelste is in de barrage van de MartiniPlaza. De amazone uit Mildam reed een finaleronde van 28.69. Daarmee was ze een stuk sneller dan de nummer twee; Pim Mulder behaalde de finish met een tijd van 29.33. De derde plek ging naar Willem Greve.

Vijftien ruiters met paard lukten het om het basisparcours uit te rijden zonder fouten.