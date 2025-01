Mark Lebedew verwacht minstens één prijs te pakken met Lycurugus | Eindejaarsinterview 2024

Afgelopen zomer stopte Arjan Taaij na elf jaar als hoofdcoach van Nova Tech Lycurgus. Hij werd opgevolgd door de Australiër Mark Lebedew. De coach heeft als doel om dit seizoen minstens één prijs te winnen. Momenteel staat de club bovenaan in de Eredivisie, hebben ze kwartfinale van de nationale beker bereikt en staat de club voor het eerst in haar geschiedenis in de kwartfinale van een Europees Toernooi. OOG spreekt met de Australische hoofdcoach.

Lebedew werd deze zomer binnengehaald door clubicoon Joop Alberda. Dankzij de nieuwe hoofdsponsor Nova Tech wil Lycurgus een vaste waarde worden in de Champions League en structureel meedoen om de prijzen op nationaal niveau. Lebedew vond het project van de club zo interessant dat hij besloot te vertrekken bij de Duitse topclub VfB Friedrichshafen. “Het doel is om constant beter te worden. Ik geloof dat wij alle nationale competities waarin wij actief zijn kunnen winnen”, aldus de ambitieuze Lebedew.

Bekijk ook onze andere eindejaarsinterviews met Dick Lukkien (FC Groningen), Jason Dourisseau (Donar) en Henk Keijzer (GIJS).