Maartenscollege wint Groningse voorronde debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’

Foto via Het Debat Bureau

Het Maartenscollege in Haren heeft de provinciale voorronde van de debatwedstrijd Op weg naar Het Lagerhuis gewonnen.

De Groningse voorronde vond vrijdagmiddag plaats in het Provinciehuis. Vijf scholen namen deel: ook het Montessori Lyceum, het Praedinius Gymnasium en het Willem Lodewijkgymnasium uit Stad deden mee. Scholieren debatteerden over regionale onderwerpen als de Groningse taal en vrijwilligerswerk, naast landelijke stellingen over sociale media, gezonde voeding en de vraag of Nederland zich moet voorbereiden op een nieuwe oorlog.

In de finale versloegen team van het Maartenscollege concurrent Winkler Prins uit Veendam. De prijs voor de beste speech werd door een andere school uit Stad in de wacht gesleept. Die ging naar Emilia Karampis van het Praedinius Gymnasium.

De debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is verbonden met het in de jaren ‘90 populaire VARA-programma ‘Het Lagerhuis’. De jongereneditie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ keert sinds 1999 jaarlijks terug, met als doel jongeren de mogelijkheid te bieden hun debattechnieken te vergroten, participatie te versterken en om jongeren te laten ervaren wat de provinciale politiek inhoudt.

De winnende debaters van het Maartenscollege doen op vrijdag 14 maart mee aan de landelijke achtste en kwartfinales. In april vind de landelijke finale plaats.