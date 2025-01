Maandag regen en een glimpje zon, later in de week meer zon maar lagere temperaturen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Na een koud weekend gaat Groningen een zonnigere week tegemoet. Ondanks de zonnestralen zal het niet heel warm worden; temperaturen tegen het vriespunt zullen de dagen domineren.

In de nacht van zondag op maandag kan het gaan regenen. Waar normaalgesproken de nachten kouder zijn, zal de temperatuur al in het holst van de nacht omhooggaan. Maandag wordt een zachte dag met temperaturen met een mix van buien en een enkele zonnestraal. Het wordt rond de 11 graden met een krachtige zuidwesterlijke wind.

Op dinsdag valt nog een enkele bui, maar komt de zon ook vaker door. Bij een graad of 4 is het een stuk kouder dan de dag ervoor. In de nacht dalen de temperaturen tot rond het vriespunt.

Ook woensdag hangt de temperatuur tussen de 1 en 4 graden. De kans op een bui is aanzienlijk kleiner dan de andere dagen en de zon komt regelmatig door. Vanuit het zuidwesten waait er een matige wind.