“Maandag nevelig en koud, vanaf woensdag bewolking en regen”

Foto: Joris van Tweel

Voor liefhebbers van zonneschijn zal het spreekwoord ‘van de regen in de drup’ de komende dagen van toepassing zijn. Vanaf woensdag wordt het weliswaar warmer, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis nemen bewolking en regen het dan over van de mist en de nevel.

“Maandag is er eerst kans op een mistbank of is het nevelig”, vertelt Kamphuis. “Verder is het bewolkt en droog. Het wordt 0 tot 1 graad bij een zwakke naar matig toenemende wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de -2 graden en ook dan is het nevelig.”

“Dinsdag is het bewolkt met een kleine kans op een kortdurende opklaring. Het wordt 2 graden bij een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2. In de nacht naar woensdag minimumtemperaturen van -1 of -2 graden. Woensdag kan het in de ochtend even opklaren. In de middag wordt de bewolking dikker en later volgt er regen. Het wordt 3 graden. In de avond en nacht naar donderdag volgt er meer regen. Daarna loopt de temperatuur op, neemt de zuidwestenwind toe, valt er zo nu en dan regen maar kan het ook weer eens opklaren.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.