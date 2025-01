“Maandag bewolkt en af en toe regen, ook komende dagen niet droog”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Wie de komende dagen op pad moet, doet er verstandig aan om een paraplu mee te nemen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen niet droog en trekt de wind de komende dagen ook flink aan.

“Maandag is het bewolkt met af en toe regen of motregen”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het vaak droog en schijnt de zon zo nu en dan. Later in de middag, of in de avond, volgen er een paar buien. Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag wordt het droog en ligt de minimumtemperatuur rond de 6 graden.”

“Dinsdag is er veel bewolking met in de ochtend een enkele ui. In de loop van de middag volgt er meer regen, maar kan tussen de nattigheid door af en toe de zon ook even tevoorschijn komen. Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind, windkracht 4 tot 5. Woensdag is er een enkele opklaring, maar overheersen de wolken. Er valt af en toe een bui en het wordt 8 graden bij een stevige wind uit het westen tot zuidwesten.”

Na woensdag lijkt het weer te gaan veranderen. Welke kant het opgaat legt Kamphuis uit op zijn weerpagina.