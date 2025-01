Lycurgus wint in eigen huis van Numidia VC Limax

Nova Tech Lycurgus heeft zondagmiddag, vier dagen na de verliespartij in de Challange Cup, in de nationale competitie gewonnen van Numidia VC Limax. Het werd in Martiniplaza tegen de Limburgers 3-1.

Het was een wedstrijd tussen de koploper en de nummer 5 van de eredivisie, en de Groninger volleyballers hadden weinig moeite met de gasten. Lycurgus verloor alleen de tweede set. De setstanden waren 25-20, 20-25, 25-22 en 29-27.

Lycurgus blijft koploper in de eredivisie en heeft 32 punten uit 12 wedstrijden.

De eerstvolgende wedstrijd van Lycurgus is komende woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Mark Lebedew wederom in eigen huid; dit keer tegen Sliedrecht Sport.