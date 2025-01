Luuk Verpaalen (68) overleden: “Een bekende kop is niet meer”

Foto: ingezonden

Luuk Verpaalen is zondag op 68-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van Verpaalen aan OOG laten weten.

Verpaalen werd geboren in 1956. In de jaren tachtig begon hij met het schrijven van theaterrecensies voor Dagblad de Waarheid en het Nieuwsblad van het Noorden. Bij OOG maakte hij een radioprogramma en daarnaast was hij actief bij Theater te Water en het Grand Theatre. Zijn grootste passie was taal en het bezig zijn met taal. Toch moest hij zijn functie bij de krant opgeven nadat hij schouwburgcafé De Souffleur was gaan runnen en de combinatie met het schrijven van recensies niet meer haalbaar bleek te zijn.

“Hij deed heel veel”

“Het is ontzettend snel gegaan”, vertelt Dion Hekkers, de zoon van Luuk. “Twee weken geleden was er nog niets aan de hand. Luuk was inmiddels gepensioneerd, en hij was het sindsdien rustiger aan gaan doen, maar was nog op vele fronten actief. Wist je dat hij de laatste jaren ook als postbezorger werkte? Hij deed heel veel. En hij was er ook nog lang niet klaar mee. Hij vond het prachtig om voor andere mensen klaar te staan. Dat maakte hem gelukkig.”

“Het lukte niet om contact te krijgen met Luuk”

Vorige week vrijdag werd het de familie duidelijk dat er iets niet in de haak was. “Het lukte niet om contact te krijgen met Luuk. En dat was vreemd, want hij reageerde altijd. Hij heeft ons nooit laten zitten. Daarop zijn we naar zijn woning gegaan. Het frappante was dat zijn fiets er stond. Maar er brandde geen verlichting en er werd niet gereageerd. Als Luuk op pad was, dan deed hij dat altijd op zijn fiets. Daarop hebben we de politie gebeld. Zij hebben de deur opengebroken. Maar er bleek niemand thuis te zijn. Luuk was niet thuis. Wij snapten er niks van.”

Hart- en herseninfarct

Daarop nam de familie contact op met het Martiniziekenhuis. “Telefonisch kregen we te horen dat hij daar op de Intensive Care lag, waarna we het hele verhaal kregen te horen. Luuk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de ambulance gebeld, nadat hij het extreem benauwd had gekregen. Dit nadat hij een hartinfarct had gehad. Hij heeft de voordeur voor de ambulancemedewerkers nog geopend, maar is eenmaal in de ambulance buiten bewustzijn geraakt. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Daar werd hij getroffen door een herseninfarct. Scans lieten zien dat de situatie gaandeweg verslechterde, waarbij er een verlamming aan de rechterzijde optrad. Afgelopen vrijdag is men overgegaan op het bieden van palliatieve zorg. Vanochtend om half twaalf is hij comfortabel gaan slapen.”

“Een bekende kop is niet meer”

De familie noemt het prettig dat Luuk tot het laatste moment Luuk heeft kunnen zijn. “Eigenlijk is hij vorige week al aan zijn laatste reis begonnen. Als hij dit had overleeft, en hij had niet meer dat kunnen doen wat hij altijd graag deed, dan had hem dat niet gelukkig gemaakt.” Voor de familie maar ook voor Groningen is het overlijden van Luuk Verpaalen een groot gemis. “Iedereen kende Luuk ook hè? Als ik met hem door Groningen, door Zwolle of door Amsterdam liep of fietste. Overal waren mensen die zijn naam riepen. Op een gegeven moment ben ik ook gestopt om te vragen wie dat dan was. Luuk had een bekende kop. En die bekende kop is niet meer.”