Lutherzaaltje wordt in originele staat van 1925 teruggebracht: “We zijn super blij”

Foto: ingezonden

De Lutherse Kerk aan de Haddingestraat krijgt een subsidie van 78.985 euro om het Lutherzaaltje te restaureren. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt. Bij de kerk reageert men blij en verheugd.

“Wij hadden het nieuws nog niet vernomen”, vertelt Tymen Jan Bronda van de Lutherse Kerk. “Maar we zijn hier heel erg blij mee. De afgelopen periode is er veel werk verzet om deze subsidie aan te vragen. Er moesten veel documenten aangeleverd worden door Menno Sikkink van het bestuur, die de daadwerkelijke aanvraag deed. En nu is daar het nieuws van de toekenning zodat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. En dat is fantastisch, want dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de zaal gebouwd werd. Komende herfst willen we daar met een festival ook op een leuke manier bij stil staan.”

Lutherzaaltje

Het Lutherzaaltje werd in 1925 gebouwd in opdracht van de Vrijzinnig Lutherse Vereniging als verenigingslokaal. Het bevindt zich schuin achter de Lutherse kerk waar het met een portaal mee verbonden is. Het gebouw is ontworpen door de Groninger architecten Kazemier & Tonkens, die zich bij het ontwerp hebben laten inspireren door de Amsterdamse School. Bijzonder is dat de zaal overdekt wordt door een paraboolvormige kap.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden Foto: ingezonden

“Tijdens het kleurenonderzoek zijn er mooie ontdekkingen gedaan”

Bronda: “In 2022 heeft er aan de buitenkant van de zaal groot onderhoud plaatsgevonden. Dat is erg goed gelukt. Het ziet er weer uit als nieuw. Maar na de buitenkant wilden we ook graag de binnenkant aanpakken. Dit is voor het laatst gedaan in de begin jaren negentig. Ondanks dat men toen erg zijn best heeft gedaan, is het qua kleuren niet geworden wat het zou moeten zijn. Om dit te verbeteren hebben we een plan gemaakt, waarbij er ook kleurenonderzoek is uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn er ook mooie ontdekkingen gedaan. Zo blijkt dat er vroeger mooie patronen op de muren en parabolen op het plafond hebben gezeten. Deze zijn overgeschilderd.”

“Hele binnenkant aanpakken”

De bedoeling is dat het gebouw weer in de staat van 1925 terug wordt gebracht. “Als je nu de zaal binnen zou lopen, dan zie je voornamelijk de gele en blauwe kleur prominent naar voren komen. Maar oorspronkelijk was er ook oranje te zien. Dus wat we gaan doen is dat we de hele binnenkant aan gaan pakken. De vloer, de muren en het plafond. Ook teksten op de muren, die door de jaren heen een ander lettertype hebben gekregen, worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.”

Festival

De werkzaamheden zullen volgens Bronda beginnen in het late voorjaar. “In die periode wordt de Lutherse Kerk minder vaak verhuurd. Dat is een ideale tijd om dan aan de slag te gaan. Onze verwachting is dat de werkzaamheden twee maanden in beslag gaan nemen. Dat betekent ook dat het al ver voor 31 oktober klaar is.” Die datum staat bekend als Reformatiedag in protestantse kerken. Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk. “Luther is de naamgever van het zaaltje. Die dagen willen we daar door middel van een festival daar bij stil staan. Het is geweldig dat dit straks kan in een zaal die volledig gerestaureerd is. Hoe dit festival er uit komt te zien, daar vertellen we later meer over.”