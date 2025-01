Afbeelding via Groningen Bereikbaar

Het Lübeckpad, het fietspad tussen de Bornholmstraat en de Europaweg, is vanaf komende maandagochtend weer ruim een maand dicht.

De afsluiting is nodig, omdat hier tot die tijd wordt gewerkt aan de groenschermen naast de zuidelijke ringweg. Het Lübeckpad was al eerder dicht in november vorig jaar, ook toen vanwege werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg.

Fietsers kunnen tot en met de vrijdagmiddag van 14 februari omrijden via de Herningweg of de Sontweg.