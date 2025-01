Lois Abbingh zonder club na faillissement Noorse topclub

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Lois Abbingh, de Groningse aanvoerder van het Nederlands handbalteam, is plotseling clubloos. Haar Noorse club, Vipers Kristiansand, is failliet verklaard en heeft zich teruggetrokken uit de competitie en Champions League.

Vipers, drievoudig winnaar van de Champions League, kampte al langer met financiële problemen. In oktober leek een faillissement nabij, maar een reddingsplan stelde dit eerst uit. Nu blijkt dat de club structureel te veel uitgaf, onder andere door het aantrekken van buitenlandse speelsters.

Abbingh en haar voormalige teamgenoten, waaronder Nederlandse internationals Merel Freriks en Larissa Nüsser, hebben tot 15 februari de tijd om een nieuwe club te vinden. De handbalster uit Stad blikte donderdagavond op Instagram terug op haar tijd in Noorwegen. “Deze laatste maanden waren een echte achtbaan, maar nu is onze tijd in Kristiansand echt voorbij.”