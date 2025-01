LIVE | Volg vanaf 13.00 uur de rechtszaak van oud-burgemeester Koen Schuiling

Woensdagmiddag is de rechtszaak van oud-burgemeester van Groningen: Koen Schuiling. Schuiling heeft een straf gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) voor ‘aanstootgevend gedrag’ en ‘schennis van de eerbaarheid’. Schuiling ontkent de beschuldiging, accepteert de boete van 250 euro niet en besluit daarom om de zaak voor de rechter te brengen. Volg vanaf 13.00 uur onze liveblog.

Wat gebeurde er precies?

Dat is nog de grote vraag. Op 25 maart 2024 werd Schuiling langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een medeweggebruiker. Schuiling verklaarde dat hij last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en zich op dat moment probeerde te verlichten, wat verkeerd werd geïnterpreteerd. Volgens het OM gaat het om “schennis van de eerbaarheid”, wat te maken heeft met seksueel getint gedrag.

De officiële aanklacht laat zien dat het OM vindt dat Schuiling “de eerbaarheid heeft geschonden, door rijdende op de rijksweg met ontbloot geslachtsdeel achter het stuur van zijn auto te zitten en/of daarbij te masturberen”, of omdat de oud-burgemeester “dan wel door met ontblote buik en/of zonder broek aan achter het stuur van zijn auto te zitten en daarbij een hand in zijn onderbroek, dan wel onder zijn broeksband te steken, terwijl verdachte daarbij de binnenverlichting van zijn auto had.”

“Wat mij wordt verweten, is een misverstand”, liet Schuiling eind september weten, nadat het Dagblad van het Noorden de boete aan het licht bracht. Schuiling noemde de boete daarom ‘onterecht’ en een fout van het OM: “Ik zal de rechtbank op basis van alle beschikbare informatie overtuigen dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand.”

Mede vanwege de beschuldigingen en de gevolgen daarvan besloot Schuiling in oktober 2024 vervroegd af te treden. “Om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen te beperken”, aldus Schuiling. Sindsdien is het stil rond de zaak.

Woensdagochtend werd bekend dat minister Judith Uitermark (NSC), van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de burgemeester gedwongen zou hebben om te stoppen vanwege de ontstane situatie, aldus het Dagblad van het Noorden. Er zouden ook twee andere politiemeldingen zijn meegewogen.

Wat zijn de potentiële uitkomsten voor Schuiling?

Schuiling riskeert een boete van 250 euro en strafblad. Hierbij zou hij in de toekomst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een bewijs dat iemand zijn gedrag in het verleden geen probleem vormt voor het vervullen van een functie of taak, kunnen vergeten. Als Schuiling een andere functie wil bekleden, levert hem dat dus problemen op. Het OM zegt voldoende bewijs te hebben voor de zaak. De straf kan ook lager en hoger uitvallen, of Schuiling kan worden vrijgesproken.