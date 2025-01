LIVE (0-0) | Tijd voor de Derby van het Noorden: FC Groningen tegen SC Heerenveen

Goedenavond! De Euroborg kolkt en de eerste spandoeken van de sfeeractie hangen klaar. Kortom, het is tijd voor de Derby van het Noorden: FC Groningen neemt het vanavond op tegen rivaal SC Heerenveen.

De spelers werden voorafgaand aan de wedstrijd onder luid gezang en onder het rook van groene fakkels onthaald bij de Euroborg. De selectie van de FC bestaat vanavond uit maar liefst tien jongens uit de provincie. Van hen starten Wouter Prins, Thijmen Blokzijl, Leandro Bacuna en Luciano Valente in de basis.

FC Groningen heeft al drie nieuwe namen mogen verwelkomen deze transferperiode. Nieuwe aanwinst Mats Seuntjens begint vanavond aan zijn eerste derby in de basis. De van AZ gehuurde Dave Kwakman en van het Engelse Burney gehuurde Hjalmar Ekdal beginnen allebei op de bank. Marvin Peersman is nog niet fit en begint op de bank.

Ondanks de hoop op een groen-wit spektakel, kunnen we niet anders dan met een schuin ook naar de statistieken kijken. FC Groningen kan vanavond namelijk een negatief record evenaren. De afgelopen vier ontmoetingen verloor de Trots van het Noorden van haar rivaal. Als vanavond wordt verloren, betekent dat vijf keer op rij winst voor Heerenveen en dus een negatief clubrecord voor de Groningers.

Wordt het publiek van de Euroborg vanavond kostelijk vermaakt door de FC of eindigt de Derby in een Fries feestje? Het is te lezen in dit liveblog vanaf 21.15 uur.

Het is rust. Ondanks een aantal prima kansen voor de FC, staat het nog altijd 0-0. Kan FC Groningen in de tweede helft de Derby van het Noorden naar haar hand zetten?

45 + 1′ Er mag een minuutje langer worden door gevoetbald voordat beide ploegen naar de kleedkamers gaan.

38′ FC Groningen dringt aan. Dit keer via Willumsson. Onder begeleiding van slechts één verdediger sprint de ijslander richting het Frieze doel. Voordat hij kan schieten gaat de aanvaller in het strafschopgebied onderuit. Volgens scheidsrechter Makkelie is het geen penalty en de wedstrijd wordt hervat.

33′ De Euroborg huivert. Heerenveen is lang in balbezit en beweegt rondom het strafschopgebied van de FC. Het uiteindelijke schot wordt van richting veranderd door een Gronings voetje waardoor Vaessen even wordt verrast. Met zijn vingertoppen tikt de keeper de bal over de achterlijn. De corner van de Friezen levert niks op.

27′ Weer is Oosting dichtbij. Valente steekt de bal perfect door naar Willumsson die hem verlengt richting zijn aanvalspartner. Aan de rand van de zestienmeter controleert Oosting de bal en haalt uit. Het zijnet ontvangt zijn schot, maar de FC loert op de openingstreffer.

20′ Daar was bijna de 1-0. Seuntjes probeert het van afstand, maar via de handen van Van der Hart komt de bal terug in het strafschopgebied. Oosting probeert zijn hoofd er nog tegenaan te krijgen, maar de keeper heeft de bal uiteindelijk toch klemvast.

10′ Daar is de eerste echte kans voor FC Groningen. Door het midden komt de bal bij Willumsson die het motortje aanzet en breed legt op Thijs Oosting. De aanvaller legt terug op Stije Resink die net buiten het strafschopgebied opduikt. “Boem” klinkt het vanaf de tribunes en Resink geeft gehoor, maar Van der Hart stopt de inzet van de middenvelder. De hieropvolgende corner wordt door Heerenveen weggewerkt.

1′ Heerenveen trapt af: de Derby van het Noorden is begonnen!

De aftrap is uitgesteld. De wedstrijd zou om 21.00 uur beginnen, maar wegens een medische situatie op de tribunes wordt er om 21.15 uur afgetrapt.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Wouter Prins; Luciano Valente, Johan Hove, Stije Resink, Mats Seuntjens; Thijs Oosting, Brynjolfur Willumsson.

Opstelling SC Heerenveen: Mickey van der Hart, Sam Kersten, Mats Köhlert, Levi Smans, Marcus Linday, Nikolai Hopland, Jacob Trenskow, Espen van Ee, Dimitris Rallis, Alireza Jahanbakhsh, Oliver Braude.

Scheidsrechter: Danny Makkelie