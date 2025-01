LIVE: FC Groningen begint het nieuwe jaar in eigen huis tegen Almere City

Foto: Daniel Theelen

Wat zal 2025 voor FC Groningen in petto hebben? De manschappen van Dick Lukkien hebben maar één doel: handhaven. De eerste horde op weg naar lijfsbehoud in het nieuwe kalenderjaar is Almere City. Kan FC Groningen de nummer zeventien op tien punten zetten? Volg het duel vanaf 14.30 uur hier live.

Stand: 0-0

Het is rust. FC Groningen speelde een heel matige eerste helft en moet echt een tandje bijzetten in het tweede bedrijf.

44′ Het vuur lijkt weer gedoofd bij de FC. Almere kijkt eens over de middenlijn.

31′ De grootste kans van de wedstrijd tot dusver: Thijmen Blokzijl krijgt een mooie kopkans, maar kopt de bal in de handen van doelman Bakker.

30′ FC Groningen zet een tandje bij.

22′ Gele kaart voor Almere-speler Junior Kabile, na een harde charge op Stije Resink.

16′ De wedstrijd kabbelt een beetje voort. Kansen blijven aan beide kanten uit.

7′ De eerste kans is voor FC Groningen. Bacuna snijdt naar binnen, haalt uit, maar mist.

1′ Er is afgetrapt. Na een indrukwekkend eerbetoon voor alle FC Groningen-fans die ons in 2024 zijn ontvallen, is 2025 voor de FC nu écht van start.

Opstelling FC Groningen: Vaessen, Bacuna, Rente, Blokzijl, Peersman; Resink, Hove; Postema, Oosting, Valente; Willumsson

Opstelling Almere City: Bakker, Jacobs, Ritmeester van de Kamp, Tahiri, Robinet, Kadile, Zagaritis, Brym, Haye, Akujobi, Barbet

Scheidsrechter: Erwin Blank