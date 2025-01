LIVE (0-0) | FC Groningen neemt het in Deventer op tegen Go Ahead Eagles

Een heel goede avond. Het is koud en mistig, maar loopt De Adelaarshorst warm voor goede pot voetbal op deze zaterdagavond. FC Groningen is afgereisd naar Deventer om het op te nemen tegen de huidige nummer zeven van de Eredivisie: Go Ahead Eagles.

Na het 0-0 gelijkspel tegen het op degradatie leunende Almere City, zou het geen overbodige luxe zijn voor de FC om wat puntjes meer naar huis te kunnen nemen. De Trots van het Noorden bevindt zich momenteel op plek veertien van de Eredivisie en is ook na het trainingskamp in Marbella nog aan het kwakkelen. De thuisploeg daarentegen heeft een goede vorm te pakken. Na de winterstop werd er direct uit bij Fortuna Sittard gewonnen met 0-3 en afgelopen woensdag knikkerden de Eagles FC Twente nog uit de KNVB Beker.

Kan FC Groningen vanavond verrassen tegen de ploeg uit Deventer? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in De Adelaarshorst en is de wedstrijd te volgen via dit liveblog.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Wouter Prins; Luciano Valente, Tika de Jonge, Stije Resink, Mats Seuntjes; Thijs Oosting, Brynjólfur Willumsson.

Opstellingen Go Ahead Eagles: Jari de Busser, Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James, Jakob Breum, Evert Linthorst, Victor Edvardsen, Oliver Antman, Enric Llansana, Oliver Edvardsen.

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük