Linda Hakeboom en Rolf Hartogensis winnen Pop Media Prijs 2024

Foto via ESNS

Muziekdocumentairemakers Linda Hakeboom en Rolf Hartogensis hebben de Pop Media Prijs 2024 gewonnen. De winnaars van de prijs voor popjournalistiek werden vrijdag bekendgemaakt tijdens ESNS.

De jury prees Hakeboom en Hartogensis voor de manier waarop ze artiesten portretteren, vooral in hun documentaire over S10. De timing van de film was bijzonder, omdat deze uitkwam tijdens de media-aandacht rondom de Nederlandse Songfestival-inzending van 2023.

De Pop Media Prijs wordt jaarlijkse uitgereikt aan de meest invloedrijke bijdragen aan de popjournalistiek. Met de prijs, die dit jaar voor de 31ste keer werd uitgereikt, winnen Hakeboom en Hartogensis drieduizend euro. De andere genomineerden waren 3FM-presentator Vera Siemons en dancechroniqueur Arne van Terphoven.