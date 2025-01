Landelijke storing in communicatiesysteem C2000 van politie

foto: Andries Oord

Het communicatienetwerk van de politie, C2000, had tijdens de jaarwisseling last van een storing. Het is niet bekend of dat in Groningen ook tot problemen leidde.

Volgens de politievakbonden NPB en ACP ging het om een landelijke storing die enkele uren duurde. De storing trof ook de brandweer en andere hulpdiensten. Agenten klagen al jaren over C2000, waarmee ze onder meer contact houden met de meldkamer. Het systeem raakt in grote crisissituaties overbelast. De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de politie een dwangsom opgelegd. Volgens een woordvoerder van de inspectie doet de politie te weinig om de problemen op te lossen.

De dwangsom bedraagt 325.000 euro en wordt geïnd als in maart van dit jaar nog steeds niet aan de eisen van de inspectie is voldaan. Het bedrag kan iedere twee maanden oplopen tot een maximum van bijna 1 miljoen euro. De politie is teleurgesteld over de opgelegde dwangsom. De politie zegt al volop bezig te zijn het verbeteren van de opleiding, voorlichting en training over correct gebruik van C2000.