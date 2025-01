Labs in Feringa Building weer dicht, dit keer door ijs in ventilatie

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

De laboratoria van de Feringa Building zijn weer gesloten. Dit keer komt dat door ijs in de ventilatiefilters, schrijft de UKrant maandagmiddag. Daarmee lijkt de reeks problemen in het zo goed als fonkelnieuwe pand nog niet voorbij.

De hoge luchtvochtigheid en mist zorgden het afgelopen weekend ervoor dat het ventilatiesysteem niet meer goed werkte. Zondagavond werd het gebouw uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Maandagochtend ging het gebouw wel weer open voor kantoorwerk en onderwijs, maar de laboratoria blijven dicht.

Sinds de opening van de Feringa Building begin vorig jaar zijn er herhaaldelijk problemen geweest in het pand. In eerste instantie zorgden, net als nu, de ventilatie en de klimaatbeheersing voor problemen.

Vanaf juli waren de zuurkasten maandenlang buiten gebruik omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Onderzoekers moesten daardoor lange tijd terug naar hun oude gebouw (Nijenborgh 4). Pas in oktober ging een deel van de laboratoria in het nieuwe pand weer open. In november waren er bovendien problemen met vallende plafondplaten, waardoor het gebouw een weekend lang gesloten moest blijven.