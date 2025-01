Laat doelpunt bezorgt GRC zege, remise Forward, nederlaag GVAV

Foto Andor Heij. Mattijs Ronde trainer GRC. Rechts voetballer/scheidsrechter Mauricio Plat

GRC Groningen behield in een ijskoud weekeinde de koppositie in de tweede klasse H zondag door een late treffer. Forward pakte een punt en er was nipt verlies voor GVAV.

GRC Groningen had in eigen huis moeite om laagvlieger Gorredijk op de knieën te krijgen. GRC stond lang achter. Stijn Heinst maakte de gelijkmaker en Mauricio Plat bezorgde GRC in de slotfase nog de zege: 2-1. GRC blijft eerste met 28 punten uit 11 wedstrijden. Dat zijn er twee meer dan VKW.

GVAV speelde thuis tegen VKW en verloor met 1-0. GVAV is tiende met 10 uit 11.

Forward speelde in Friesland met 2-2 gelijk tegen Oldeholtpade. Tim van den Brekel en Thomas Gelling scoorden voor de studenten. Forward is zesde met 16 uit 11.

Derde klasse en lager

Stadspark won in en tegen Muntendam met 4-2. Winston Bendt maakte de eerste twee voor Stadspark. Jasper de Vries en Quinten Kruizenga maakten het kwartet vol. Stadspark steeg naar de zesde plaats met 16 uit 11.

In 4E verloor Engelbert thuis met 2-1 van Gasselternijeveen. Jamie House scoorde voor Engelbert. Groen Geel verloor bij Actief kansloos met 6-0. Engelbert is zesde met 19 uit 11. Groen Geel is voorlaatste met 4 uit 10.