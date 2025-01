Kunstmanifestatie over aardappels: “Beetje absurd maar erg verbindend”

Foto: Paul Blom

In galerie ARTisBOOK aan de Westerhavenstraat vond de afgelopen vier dagen een kunstmanifestatie plaats die in het teken stond van de aardappel. Het programma werd zondagmiddag afgesloten met patat.

Op de manifestatie was werk te zien van fotograaf Ellen Mandemaker. Mandemaker betrok jaren geleden een woning in een klein dorpje in de Friese gemeente Waadhoeke. Toen de dorpelingen in de gaten kregen dat Mandemakers zich bezig hield met kunst, kreeg ze al snel de opdracht om zorg te dragen voor de jaarlijkse expositie in het dorpshuis. Bij het kiezen van het thema voor deze expo kwam ze terecht bij de aardappel. Het cultuurgewas werd een fascinatie. Ze maakte foto’s van bijzondere aardappels en van gereedschappen die gebruikt worden bij het telen en oogsten van de plant. Het leidde de afgelopen jaren al tot verschillende exposities en tot het uitbrengen van een tijdschrift.

Poppenhuizen

De tijdschriftreeks bestaat uit vijf edities waarbij er in elke editie een bepaald type aardappel centraal staat. Mandemaker geeft in haar werk de aardappelen een gezicht door ze voor de foto’s te plaatsen in bijvoorbeeld poppenhuizen of in een slaap- of badkamer. Het resultaat, inclusief alle materialen die gebruikt zijn om het werk te kunnen maken, bijvoorbeeld de meubeltjes als een bed en poppenhuis, waren de afgelopen dagen te zien in Groningen.

Honderd bezoekers

“We kunnen terugkijken op een heel succesvol weekend”, vertelt Pieter Augustijn van ARTisBOOK. “In totaal hebben we zo’n honderd bezoekers mogen verwelkomen. Dat is voor ons doen een erg groot aantal. Van tevoren wisten we al dat het druk zou gaan worden. Er is best wel wat aandacht voor geweest, en op een gegeven moment begint dan het balletje te rollen.”

“Er werd iets menselijks ingestopt”

Augustijn vertelt dat er de afgelopen dagen leuke reacties te horen waren: “Het maakte veel mensen zichtbaar vrolijk. Ze haalden er plezier uit. De aardappel is een alledaags gewas. Maar door de aanpak van Mandemaker werd er iets menselijks ingestopt. De aardappel kreeg, soms letterlijk, een gezicht.” Verrast door het succes is ARTisBOOK niet: “Mandemaker is hier al jaren mee bezig. Het heeft iets absurds, maar het is ook heel verbindend omdat iedereen de aardappel kent. Het laat de liefde zien die je voor zoiets alledaags kunt hebben.” De manifestatie werd zondagmiddag afgesloten met patat voor alle bezoekers.

Vervolg

Het is ook aanleiding om bij ARTisBOOK na te denken over een vervolg. “Ik denk dat voedsel uitermate geschikt is om op een makkelijke manier mensen bij elkaar te brengen, om er over in gesprek te gaan. Het thema past ook sowieso bij de ruimte die wij aan de Westerhavenstraat hebben. Dus ja, we gaan zeker nadenken over een vervolg. Er zijn ook al wat gesprekken geweest met een chef-kok, met wie we komende herfst iets leuks rond dit thema willen organiseren.”

