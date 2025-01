Kritiek op promotieonderzoek RUG, wetenschappers willen dat univerisiteit afstand neemt van conclusies

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ligt onder vuur vanwege een recent proefschrift in de onderwijswetenschappen. Elf wetenschappers hebben ernstige kritiek geuit op de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de manier waarop de universiteit de promotie heeft beoordeeld, schrijven verschillende universiteitsmedia. De universiteit wijst de kritiek af.

Het proefschrift, wat op 7 november werd verdedigd, richt zich op een leesonderwijsmethode voor basisschoolleerlingen. Het onderzoek wijst de gangbare opvatting af dat snelheid essentieel is voor begrijpend lezen. Volgens de critici zijn deze conclusies niet goed onderbouwd en zijn verouderde meetmethoden gebruikt.

De kritiek richt zich niet alleen op de promovendus, maar vooral op de begeleiding en kwaliteitscontrole door de RUG. Volgens de elf wetenschappers is de universiteit niet zorgvuldig genoeg geweest bij de beoordeling van het proefschrift. Zij stellen dat de controle ernstig tekort is geschoten. De onderzoekers vrezen ook dat de onjuiste resultaten inmiddels al zijn doorgedrongen in het onderwijsveld.

De promotoren van het onderzoek erkennen dat het proefschrift fouten bevat, waaronder slordigheden met oude tabellen. Ze stellen echter dat deze fouten de kern van het onderzoek niet aantasten. Aanpassingen worden beloofd, maar volgens de promotoren zullen die de resultaten niet veranderen.

In reactie aan DUB, de universiteitskrant van de universiteit in Utrecht, maakt rector magnificus Jacquelien Scherpen van de RUG duidelijk dat de universiteit geen afstand zal nemen van het proefschrift. Volgens Scherpen is de gebruikelijke procedure gevolgd en werd het proefschrift beoordeeld als voldoende. De kritiek van de onderzoekers kwam volgens de rector te laat en had eerst besproken moeten worden met de universiteit voordat het openbaar werd gemaakt.

De elf wetenschappers gaven daarop aan dat ze de kritiek niet eerder wilden uiten om de promotieceremonie niet te verstoren. Ze stellen echter dat de publicatie van het proefschrift en de conclusies die daaruit getrokken werden, onterecht de indruk wekten dat bestaande leesmethodes verworpen konden worden. Ze hopen nu dat er een inhoudelijke reactie komt van de RUG en willen dat de onderliggende data openbaar wordt gemaakt.