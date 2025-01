Krakers overhandigen petitie aan waterschap: “Meer dan 1200 mensen vinden dat Waterskaap moet blijven”

Foto: Lars Faber

Krakers van het oude waterzuiveringsgebouw Waterskaap in Hoogkerk overhandigden donderdagochtend een stapel van meer dan 1200 petities aan het waterschap Noorderzijlvest. Met de actie willen de krakers laten zien dat het oude waterzuiveringsgebouw geliefd is en dat het daarom moet blijven staan. Maar het waterschap wil het gebouw slopen.

Jan is een van de acht krakers die donderdagochtend naar het hoofdkantoor van Noorderzijlvest is gekomen. “We willen het waterschap laten zien dat er meer mensen zijn die vinden dat Waterskaap moet blijven. Niet alleen de mensen die er wonen, maar ook meer dan 1200 anderen.”

De groep van acht krakers nam in augustus 2023 hun intrek in het oude waterzuiveringsgebouw in Hoogkerk, dat er jarenlang ongebruikt bij stond. Vroeger werd hier industriewater van de Suikerfabriek en strokartonfabriek De Halm gezuiverd en getransporteerd naar de Waddenzee.

De krakers hebben het gebouw nu ingericht met een zithoek, keuken en houtkachel. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Ook is in het gebouw een podium gebouwd waar veel beginnende bands hebben opgetreden afgelopen jaar. Maar het waterschap vindt het gebouw in al deze gevallen onveilig. “Er zitten grote kelders onderin, er zit apparatuur in en we weten bijvoorbeeld ook niet hoe degelijk de dakconstructie is. Wij vinden het een gevaarlijk gebouw”, zegt Herman Beerda van Noorderzijlvest.

Als het aan het waterschap ligt, gaat de sloop van het gebouw daarom gewoon door. “We zullen de grond gaan egaliseren en beplanten met struiken of gras, tot het moment dat we de grond gaan gebruiken. En dat kan een opslag zijn van materiaal, maar het kan ook zijn dan we daar weer een zuivering gaan bouwen, tussen nu of vijf of zes jaar.”

Met de krakers was eerder in een contract afgesproken dat zij tot eind december 2024 mochten blijven. Maar nu de groep er nog steeds woont, is het waterschap naar de rechter gestapt. Op 11 februari wordt de kwestie besproken in een kort geding. Beerda: “Ik weet niet wat de rechter gaat zeggen. We houden met beide scenario’s rekening.”

De gemeenteraad boog zich deze week ook over de kwestie. Na vragen van de raadsfractie van Student&Stad zegde wethouder Rik van Niejenhuis (Pvda) toe in gesprek te gaan met het waterschap Noorderzijlvest. Hoewel ook daar nog allerlei opties openliggen, stemt het de krakers enigszins gerust. “Het is wel een rollercoaster van wel en niet, maar hier heb ik er wel een goed gevoel bij”, zegt Jan.