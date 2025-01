Koud en wisselvallig weekend met kans op gladheid, daarna zachter maar nog steeds nat

Foto: neelam279 via Pixabay

Een fris en wisselvallig weekend met meermaals kans op gladheid staat Groningen te wachten Daarna wordt het weer zachter, maar het blijft nat.

Zaterdag begint met kans op (winterse) buien, wat door bevriezing lokaal gladheid kan veroorzaken. Later op de dag klaart het op, met af en toe zon. Het wordt maximaal 3 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.

De nacht naar zondag verloopt droog, met minima rond het vriespunt. Zondag start druilerig met opnieuw winterse neerslag, waardoor het weer glad kan worden. De neerslag neemt toe naarmate de dag vordert, maar gaan in de middag over in regenbuien. Het blijft koud tot de avond, waarna de temperatuur stijgt. De wind draait van oost naar zuidwest.

Maandag wordt het zachter met maximaal 11 graden. Buien en droge periodes wisselen elkaar af onder een grijze hemel.