Komende vrijdag bijna 10.000 middelbare scholieren (met ouders) in Stad voor Open Dag RUG

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwelkomt komende vrijdag weer bijna 10.000 middelbare scholieren en hun ouders tijdens de Open Dag voor bachelor-opleidingen.

De opleidingen presenteren zich in hun eigen gebouwen, verspreid over Groningen. Bezoekers kunnen colleges volgen, in gesprek gaan met studenten en docenten en de stad verkennen. Ook zijn er presentaties over onderwerpen zoals wonen op kamers, studiefinanciering en het combineren van studie en topsport.

Van 09.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers kennis maken met maximaal vier bacheloropleidingen en diverse informatieve activiteiten bijwonen. Tussen 11.00 en 16.00 uur vinden informatiemarkten plaats in het Harmoniegebouw (Centrum) en het Duisenberggebouw (Zernike Campus). Hier kunnen praktische vragen worden gesteld over bijvoorbeeld aanmelden, studentenverenigingen en decentrale selectie. Daarnaast worden studiekeuzeworkshops aangeboden en vinden er stadswandelingen onder begeleiding van studenten plaats.