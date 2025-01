‘Koen Schuiling gedwongen te stoppen als burgemeester door minister’

Screenshot uit nieuwjaarswens burgemeester Koen Schuiling

Koen Schuiling is ´gedwongen’ om te stoppen als burgemeester van Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Judith Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en haar ministerie zouden Schuiling hebben geschorst als hij niet voor oktober het stokje zou overdragen.

Woensdagmiddag staat Schuiling voor de rechter in Zwolle. De oud-burgemeester vecht een boete aan van 250 euro vanwege ‘aanstootgevend gedrag’ en ‘schennis van de eerbaarheid’. De officiële aanklacht laat zien dat het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat Schuiling “de eerbaarheid heeft geschonden, door rijdende op de rijksweg met ontbloot geslachtsdeel achter het stuur van zijn auto te zitten en/of daarbij te masturberen”, of omdat de oud-burgemeester “dan wel door met ontblote buik en/of zonder broek aan achter het stuur van zijn auto te zitten en daarbij een hand in zijn onderbroek, dan wel onder zijn broeksband te steken, terwijl verdachte daarbij de binnenverlichting van zijn auto had.” “Wat mij wordt verweten, is een misverstand”, liet Schuiling eind september weten.

Minister Uitermark heeft naast deze zaak ook twee eerdere politiemeldingen laten meewegen tot haar keuze om Schuiling te willen laten stoppen, aldus het Dagblad van het Noorden. Voor die andere twee zaken hoeft hij niet voor de rechter te komen. Volgens de krant was de situatie veelal bekend bij de Nederlandse politieke en bestuurlijke top.

Het ministerie zou Schuiling hebben gemeld dat hij ‘onder de huidige omstandigheden’ niet benoembaar zou zijn voor een tweede termijn. Hierbij werd ook gedreigd met een schorsing voor de Groningse burgemeester, omdat hij chantabel zou zijn.