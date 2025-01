Knotwilgen bij Zilvermeer geknot: “Dit gaat de omgeving veel brengen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij het Zilvermeer zijn de afgelopen week een groot aantal knotwilgen geknot. Boswachter Reiner Hartog van Natuurmonumenten noemt het een verrijking voor het gebied.

Hoi Reiner! Waarom maakt dit je zo enthousiast?

“Vroeger gebeurde het knotten jaarlijks. Bij het knotten verwijder je de twijgen. Deze twijgen, of wilgentenen, werden voor allerlei producten gebruikt. Bijvoorbeeld voor het vlechten van manden. Het knotten gebeurde ook juist in de winter omdat dit een rustige periode was. Men had niet zo veel te doen. Je hebt het dus over een traditionele winterklus. Dat men afgelopen week bij het Zilvermeer aan de slag is gegaan, dat maakt mij blij. Het gaat om knotwilgen die niet van ons zijn. Ik vermoed dat de gemeente deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Voor hen een pluim, want als Natuurmonumenten hebben wij hier baat bij.”

Kun je dat uitleggen?

“Knotwilgen kun je herkennen aan de dikke pruik die ze op de stam hebben. Bij het knotten haal je die pruik als het ware weg. Maar door dit knotten ontstaan er ook holten en gaten in de boom. Dat kun je als negatief associëren, maar in dit geval is dat heel positief. Op boerenerven wordt het op die manier bijvoorbeeld een prachtige broed- en schuilplaats voor de steenuil. Dat de steenuil ook bij het Zilvermeer gaat broeden, die kans acht ik klein, maar ook tal van andere vogels, zoals de koolmees, de boomklever of zelfs de vleermuis, zullen dankbaar gebruik maken van deze ruimte die geboden wordt. Daarnaast komen er tal van insecten en paddenstoelen bij deze holtes voor die het dode hout interessant vinden. Als ecologisch geheel wordt het daardoor heel waardevol voor de omgeving.”

Moet de knotwilg elk jaar geknot worden?

“Nee. Vroeger gebeurde dit wel. Vooral om de tijd te doden en ook om genoeg wilgentenen te hebben om mee te kunnen vlechten. Maar die oude ambachten worden eigenlijk niet meer uitgevoerd. Daarom is elk jaar knotten niet meer een noodzaak. Bij Natuurmonumenten voeren we de werkzaamheden om de twee of drie jaar uit. Je zou er ook vijf jaar van kunnen maken. Wacht je langer dan kunnen de twijgen uitbreken en naar beneden vallen. Dat wil je eigenlijk voorkomen.”

Nu zou je kunnen denken: het is winter. Het is niet slim om nu te gaan snoeien …

“Als het om de berk, de esdoorn of de walnootboom gaat, dan is het slim om nu niet te gaan snoeien. Ga je bij deze bomen aan de slag, dan ontstaan er bloedingen. Door deze bloedingen zijn ze vatbaarder voor ziekten en kunnen ze doodgaan. Bij de knotwilg speelt dit risico niet. Dus ondanks dat het koud is, en er risico is op nachtvorst, kun je deze rustig snoeien. Ergens is het ook logisch om het nu te doen. Komend voorjaar trekken de vogels in de holen. Als je dan aan de slag gaat, dan zou je de broedperiode ernstig verstoren.”