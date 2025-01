KNMI waarschuwt voor gladheid op zaterdagavond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid. Voor zaterdagavond, en voor de nacht van zaterdag op zondag, geldt er een ‘code geel’ voor de provincie Groningen.

Vanaf 20.00 uur waarschuwt het KNMI voor plaatselijke gladheid door bevriezing van natte wegen. Voor zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag geldt er een ‘code geel’ voor de provincie Groningen. De gladheid verdwijnt in de loop van zondagochtend. De verwachting is dat de minimumtemperatuur komende avond rond of net onder het vriespunt komt te liggen. ‘Code geel’ geldt behalve voor Groningen ook voor de rest van het land, met uitzondering van de Waddeneilanden, en is geldig tot zondagochtend 10.00 uur.

In het zuiden van het land is er daarnaast een waarschuwing voor dichte mist van kracht.