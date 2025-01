KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het KNMI waarschuwt zondagavond opnieuw voor gladheid. Voor de provincie Groningen geldt er een ‘code geel’.

De waarschuwing is van kracht vanaf 22.00 uur. “Plaatselijk is het glad door bevriezing van natte weggedeelten”, laat het KNMI weten. Rond 23.00 uur werd er een temperatuur van -2,2 op het KNMI-meetstation in Eelde gemeten. Doordat de ondergrond nat kan zijn, kan deze opvriezen waardoor er gladheid kan ontstaan.

Code geel is van kracht tot maandagochtend 09.00 uur. Naast Groningen geldt de waarschuwing voor gladheid ook voor de rest van het land met uitzondering van de Waddeneilanden en de zuidelijke provincies.