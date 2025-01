Getrek en geduw voor Academiegebouw tijdens Pro-Palestijns protest bij Open Dag RUG (update)

Foto: Joaquín Lo Sie Sen (112 Groningen)

Een kleine groep Pro-Palestijnse activisten heeft de Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagmiddag aangegrepen voor een protestactie. Daarbij ontstond korte tijd wat geduw en getrek met agenten en beveiligers..

De actie lijkt vooralsnog een stuk minder verstorend te zijn dan verwacht. Agenten en beveiligers moesten een aantal actievoerders wel, met wat getrek en geduw, van de trap voor het Academiegebouw dirigeren. Nadat de gemoederen wat waren bedaard schikten de actievoerders zich met een plek naar de opgang van de trap.

Na een oproep via Instagram kwam rond het middaguur een klein groepje actievoerders naar het Broerplein. De activisten eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische organisaties verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. De Pro-Palestijnse demonstranten vinden dat de universiteit (indirect) investeert in bedrijven die bijdragen aan de verwoesting van Gaza. De RUG zelf ontkent dat stellig.

Het is niet voor het eerst dat de actievoerders de Open Dag aangrijpen voor protest. Ook vorig jaar waren er acties van pro-Palestijnse activisten, in de aanloop naar een Open Dag in april. Toen werden onder meer het Academiegebouw en de UB beklad met leuzen tegen de banden van de RUG met Israël.