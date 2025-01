Klaske Glashouwer benoemd als bijzonder hoogleraar eetstoornissen

Gezondheidsorganisatie Accare heeft, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, een nieuwe leerstoel ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar eetstoornissen bij jeugdigen te bevorderen. Klaske Glashouwer gaat deze leerstoel bekleden.

Glashouwer heeft zich onderscheiden door haar betrokkenheid bij vele onderzoeken, publicaties, begeleiding van promovendi en landelijke inzet en samenwerking op gebied van eetstoornissen. Als onderzoeker, gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut brengt ze de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar. Sinds 2005 werken Accare en de RUG nauw samen als het gaat om eetstoornissen. Dat heeft geleid tot een vruchtbare wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.

Eetproblemen onder jongeren zijn een belangrijk probleem met verstrekkende gevolgen voor zowel de jongeren zelf als hun omgeving. Een eetprobleem wordt nu nog vaak (te) laat herkend. Ondanks goede bestaande behandelingen knappen sommige jongeren nog onvoldoende op en blijft een groot aantal jongeren onbehandeld. Dit vraagt om dringende aandacht en actie.

Marco Bottelier, bestuurder bij Accare: ‘Vanuit onze visie dat we er willen zijn voor kinderen en jongeren met complexe problemen én vanuit onze doelstelling om wetenschap en klinische praktijk meer met elkaar te verbinden zijn wij er trots op dat Klaske Glashouwer deze leerstoel op het gebied van eetstoornissen gaat bekleden. Vroegtijdige herkenning en goede behandeling van eetproblemen is heel belangrijk, daarom willen we onze kennis en kunde op dit onderwerp verder verbeteren.’

Klaske Glashouwer: ‘Mijn doel is om beter te begrijpen wat eetstoornissen zo hardnekkig maakt en zo zicht te krijgen op de cruciale aangrijpingspunten voor behandeling. Ik wil het onderzoek hiernaar verder uitbouwen en op basis daarvan kijken of we bestaande behandelingen kunnen verbeteren en/of nieuwe behandeltechnieken kunnen ontwikkelen.” Ook wil ze helpen met het verspreiden en bevorderen van de diagnostiek en behandeling, zodat jongeren en hun ouders de best mogelijke zorg ontvangen. Ook wil ze jongeren goed informeren over eetproblemen en eetstoornissen, en hen aanmoedigen sneller hulp te zoeken.