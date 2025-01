Kingsland op Koningsdag alleen in Groningen en Amsterdam

Groningen en Amsterdam zijn dit jaar de enige steden in ons land waar op Koningsdag Kingsland wordt gehouden.

Oeganisator 4PM Entertainment heeft besloten Rotterdam dit jaar over te slaan, vanwege marktomstandigheden en de inflatie. Wel hoopt ze volgend jaar terug te keren naar de havenstad.

Kingsland vond sinds de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 ook in Den Bosch, Maastricht en Twente plaats. Het festival is breed van opzet, met optredens van bekende DJ’s en artiesten. Kingsland trok vorig jaar in Groningen zo’n 30 duizend toeschouwers.

Koningsdag, en dus ook Kingsland, vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 april. Omdat 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag een dag eerder gevierd.