Kindje vast in auto, brandweerlieden schieten te hulp

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een parkeergarage aan de Westerhaven heeft zaterdagmiddag een kindje enige tijd vastgezeten in een personenauto. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het telefoontje van een persoon die vastzat in een voertuig kwam rond 17.20 uur bij de hulpdiensten binnen. De brandweer kwam daarop ter plaatse met één tankautospuit. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het kindje bevond zich in de auto, en de ouders of verzorgers hadden geen toegang meer tot het voertuig. Bij het kindje zorgde de situatie, logischerwijs, voor de nodige paniek.”

Brandweerlieden hebben vanwege de situatie een raam van het voertuig geforceerd. “Toen dat gelukt was, kon het kindje al snel bevrijd worden. Er is niemand gewond geraakt. Er wordt onderzoek gedaan hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. Vanwege de schrik kreeg het slachtoffertje een knuffelbeer van de brandweerlieden aangeboden.” Op brandweer- en ook op de voertuigen van andere hulpdiensten, bevinden zich zogeheten Good Bears, ook wel traumaberen genoemd. Ze worden uitgereikt aan jonge betrokkenen van ongelukken en branden en bieden troost. Uit onderzoek is gebleken dat traumaberen een positieve uitwerking kunnen hebben op kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.