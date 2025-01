Kinderen uit verschillende wijken en dorpen doen gooi naar beste dansgroep van de gemeente

Foto: Paul Blom

De Kerstvakantie was bijna voorbij maar kinderen uit verschillende Groningse wijken hadden zaterdagmiddag nog genoeg energie over voor een dance battle in MartiniPlaza.

Jongerenwerk van WIJ Groningen organiseerde de dance battle. Alle groepen werden gecoacht door een professionele  danscoach. Na een spannende wedstrijd bleek de dansgroep Time Travellers uit Ten Boer te sterk voor de concurrentie. Ze wonnen de eerste prijs: een beker en een uitje naar keuze. Ook kregen alle deelnemers t-shirt.

De dance battle was onderdeel van een week vol activiteiten van WIJ Groningen tijdens de Kerstvakantie. Zo konden jongeren naar Wintergoud, de musical ‘De Kleine Zeemeermin’ en een LEGO bouwwedstrijd.