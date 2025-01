Kerstboom Grote Markt blijft nog even staan

Foto: Rieks Oijnhausen

De kerstboom op de Grote Markt blijft nog even staan, ondanks dat de feestdagen alweer voorbij zijn. De boom zal volgende week onderdeel zijn van een bijzonder kunstproject tijdens Eurosonic Noorderslag.

Veel mensen denken bij Eurosonic Noorderslag aan de vele bands en artiesten die in de stad optreden. Toch bestaat het festival ook al jaren uit ESNS Art. “Het is een initiatief van ESNS en Kunstpunt Groningen om festivalbezoekers te verrassen met kunst van lokale kunstenaars”, laat de organisatie weten. “Dit jaar hebben we kunstenaar Koos Buist uitgenodigd om te reflecteren op de mogelijke toekomst. Het resultaat is zijn indrukwekkend installatie ‘O Denneboom’.”

Koos Buist

Buist werd geboren in 1984. Hij groeide op in Ezinge. De wierde en de weidsheid van het landschap rond het dorp vormden voor hem de basis als kunstenaar. Sinds zijn afstuderen in 2010 aan de Academie Minerva werkt hij lokaal en internationaal als beeldend kunstenaar. In zijn werken zoekt Buist naar nieuwe perspectieven tussen natuur en cultuur. “Met de installatie tijdens ESNS toont hij zich betrokken met actuele thema’s. Hij grijpt het moment van het evenement aan om het publiek op een speelse wijze te bevragen over de manier waarop we omgaan met de natuur. Op welke manier verhouden we ons als mens tot de natuur en zetten we haar naar onze hand? Hoe is dit terug te zien in ons dagelijks leven?”

Mystieke verhalen

De kerstboom, die tijdens Winterstad een centrale plek innam, symboliseert de complexe relatie tussen mens en natuur. “Een levend groeiend organisme met wortels in zowel mystieke verhalen als onze moderne tradities, gezellig met lichtjes versierd in huis tijdens donkere dagen. Buist voegt aan het leven van deze bomen nog een verhaal toe en verbindt alle elementen tot een installatie die meer vragen oproept dan antwoorden biedt.”

De tentoonstelling is op 16 en 17 januari te zien op de Grote Markt van 15.00 tot 00.00 uur.