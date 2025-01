Kerstbomen ‘overzomeren’ bij TuinInDeStad: “We zitten helemaal vol”

Foto: Johannes Rienks

Je kerstboom laten ‘overzomeren’ bij TuinInDeStad aan de Tarralaan zodat ze niet weggegooid hoeven te worden. Volgens Frans Kerver is dit de afgelopen jaren flink populairder geworden. Zo populair dat er nu gezocht wordt naar partners in het Noorden die ook een plek bieden voor kerstbomen om te overwinteren.

Hoi Frans! Vandaag is het de laatste dag dat mensen hun kerstboom bij jou in kunnen leveren. Hoe gaat dat tot nu toe?

“Dat gaat heel goed. Vanaf 5 januari konden de bomen gebracht worden. En eigenlijk kan dat tot vandaag. Hoewel we daar niet heel streng op zijn hoor. Het komt toch elkaar jaar wel voor dat er morgen of komende week nog mensen bellen of mailen die zeggen, oeps, ik ben het helemaal vergeten. En ik snap ook hoe dat gaat. Begin januari dan tuig je de boom af. De boom wordt dan ergens buiten neergezet, waardoor de prioriteit om het naar ons te brengen wat lager ligt.”

We hebben het voor de duidelijkheid over kerstbomen met kluit. Alleen bomen met kluit hebben een kans om te overleven en opnieuw te groeien. Want die zijn bij jullie welkom …

“Al jaren bieden wij de mogelijkheid om kerstbomen te laten overzomeren. Op dit moment zijn we met een groep vrijwilligers bezig om alle bomen in de grond te zetten. Er is hier plaats voor 450 bomen. En al die plekken zijn ook vergeven. Tot aan het einde van het jaar blijven ze hier staan, waarna de eigenaar ze voor de volgende kerstperiode weer op kan halen. Daardoor is er een mooi duurzaam initiatief ontstaan waarmee je de kerstbomen in leven houdt.”

Nu hoor ik je zeggen dat er mensen zijn die de boom ook na 11 januari nog bij je langs brengen. Is er dan überhaupt nog iets van zo’n boom over?

“Zal ik je iets vertellen? Het is elk jaar zo dat de laatste kerstbomen in mei of juni nog gebracht worden. Deze mensen vergeten het of kijken teveel tegen de klus op. Maar als deze bomen buiten hebben gestaan, dan lukt het om ze laten overleven. De maanden mei en juni is ook wel het uiterste wat we kunnen hebben. In het voorjaar komen de sapstromen bij bomen op gang. Dan wil je dat zo’n boom in de grond staat.”

Voel jij je nu een soort bomendokter gedurende het jaar, of ben je meer een boomverzorger?

“Haha, nee hoor! We zetten de kerstbomen deze periode in de grond. We zorgen voor goede voeding, maar vervolgens moeten de bomen het zelf doen. Natuurlijk wieden we het onkruid, maar meer dan niet. Natuurlijk is het succes afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar we zien dat de belangstelling toeneemt. En daar zijn we blij mee, want het betekent dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid.”

Zou je het aanbod ook uit willen breiden?

“Dat lijkt me zeker wel wat, maar wij hebben die ruimte niet. De vraag is groter dan het aanbod. Daarom wil ik wel een oproep doen dat als er mensen zijn in het Noorden die ruimte hebben, en zich hier voor willen inzetten, dat zij gerust contact met mij mogen opnemen. Wellicht kunnen we het aanbod vergroten waardoor we nog meer kerstbomen kunnen laten overzomeren.”

