Kamerleden uit Groningen willen snel triple glas en kozijnen in isolatiesubsidie ‘maatregel 29’

Foto via Groninger Bodem Beweging

De isolatiesubsidie ‘maatregel 29’ uit het ereschuldpakket Nij Begun is niet eerlijk, vinden Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). Triple glas en kunststof kozijnen vallen niet onder de subsidie, terwijl huiseigenaren in Groningen en Noord-Drenthe er soms al duizenden euro’s in hebben geïnvesteerd. Daar moet het kabinet iets aan gaan doen, stellen de twee Kamerleden uit Groningen.

“Deze regeling is niet milder, menselijker en zeker niet makkelijker”, laat Bushoff woensdag weten. “Woorden als ‘koste wat het kost’ als het gaat om de afhandeling van de gasellende in Groningen lijkt dit kabinet alweer vergeten.”

Triple glas als dubbel glas

Verbetering als het vervangen van kozijnen, vloeren of daken, het aanbrengen van drielaags glas, wegwerken van achterstallig onderhoud en schilderwerk of behang vallen niet geheel onder de isolatiesubsidie, beter bekend als ‘maatregel 29’ in Nij Begun. Volgens de organisatie achter Nij Begun wordt driedubbel glas nu slechts vergoed tot de waarde van dubbel glas. Kozijnen vallen zelfs helemaal buiten de regeling.

Dat terwijl er eerder vanuit het kabinet werd gezegd dat er ‘met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023’ ook subsidie zou zijn voor triple glas en stofkozijnen. Vanuit de website van Nij Begun werd eerder ook verwezen richting een andere website van de overheid, waar nieuwe kunststof kozijnen en triple glas wel werden genoemd. DvhN meldt dat tientallen Groningers en Drenthen al hebben geïnvesteerd, onder de veronderstelling dat het geld voor triple glas en stofkozijnen er toch zou zijn.

Nu blijkt dat de 1.65 miljard euro niet toereikend is om de regeling (voor alle 165.000 woningen die in aanmerking komen) ook voor kunststof kozijnen en triple glas te laten gelden. Dan is de pot te snel leeg, omdat de prijzen voor de aanleg ervan snel zijn gestegen door de grote vraag in het bevingsgebied.

Te ingewikkeld

Volgens Bushoff en Beckerman is de regeling “een bureaucratisch gedrocht.” De regels zijn te ingewikkeld, vinden de twee Kamerleden uit Stad. De PvdA en SP roepen op tot minder bureaucratie en meer vertrouwen in bewoners.

Ook krijgen gemeentes nu de deksel deels op de neus, vinden Bushoff en Beckerman. Zij krijgen een deel van de uitvoering en ondersteuning op zich, maar dat wordt door het beperkte budget extra lastig gemaakt.

Beckermann en Bushoff hebben een dertigtal schriftelijke vragen gestuurd naar staatssecretaris Van Marum (Herstel Groningen) en de minister Keijzer (Volkshuisvesting). Tot 27 januari kunnen inwoners via een internetconsultatie ook zelf hun zorgen over de regeling (maatregel 29) delen via deze website.