Kabinet trekt eenmalig 700.000 euro uit voor Bevrijdingsfestivals, organisatie noemt het onvoldoende

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

Het kabinet gaat eenmalig 700.000 euro extra uitrekken voor de Bevrijdingsfestivals in het land. Dat blijkt uit een brief waar RTL Nieuws de hand op heeft weten te leggen.

De veertien festivals hebben het al jaren financieel moeilijk. Door de coronajaren en het slechte weer in 2023, is de reservekas nagenoeg leeg. Om het voortbestaan te garanderen is steun van het kabinet welkom. In Den Haag wilde men eerst echter geen geld geven. Na een motie van GroenLinks-PvdA en VVD is het kabinet nu toch eenmalig overstag gegaan. De zeven ton wordt verdeeld over de veertien festivals, waardoor elk festival gemiddeld 50.000 euro ontvangt.

“Steun is erg zuinig”

Voorzitter Hans Laroes van de Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland is teleurgesteld. “Natuurlijk zijn wij tevreden dat er nu een besluit is, maar de steun is wel erg zuinig”, aldus Laroes. Volgens de voorzitter realiseert het kabinet zich onvoldoende wat de waarde en betekenis is van het vieren van vrijheid. Ook diverse Kamerleden laten weten teleurgesteld te zijn. Zij hadden gevraagd om een bijdrage van één miljoen euro en willen dat de resterende 30.000 euro alsnog op tafel gaat komen.

Maximaal 50.000 bezoekers

Van het festival in Groningen is eveneens bekend dat het het financieel zwaar heeft. De afgelopen jaren moesten gemeente en provincie meerdere keren bijspringen om het festival door te kunnen laten gaan. In december maakte de organisatie bekend dat bij de komende editie maximaal 50.000 bezoekers welkom zijn, waarbij er eerder op 60- of 70.000 bezoekers gemikt werd. Er zullen daarom minder meters bar en toiletten zijn. Ook zal er minder personeel en beveiligers worden ingehuurd. Indien er meer dan 50.000 bezoekers komen, zullen de poorten worden gesloten.

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van het Duitse juk. Om die reden is 5 mei een nationale vrije dag.