Prestatiedruk en stress: jongvolwassenen in gemeente Groningen hebben het mentaal zwaar

De mentale gezondheid van jongvolwassenen in de gemeente Groningen staat onder druk. Slechts 44,2 procent ervaart hun mentale gezondheid als goed, terwijl dit landelijk 50,9 procent is.

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024, uitgevoerd door de Nederlandse GGD’en, samen met het RIVM, onder 16- tot en met 25-jarigen.

In Groningen voelt 51,3 procent van de jongvolwassenen zich vaak gestrest, tegenover 43 procent landelijk. Ook ervaart 65,7 procent prestatiedruk vanuit zichzelf of anderen, wat aanzienlijk hoger is dan het landelijke gemiddelde van 56,4 procent. Van de jongvolwassenen in Groningen voelt 66,9 procent zich soms emotioneel eenzaam, terwijl dit landelijk 63,3 procent is. Daarnaast heeft slechts 42,9 procent veel vertrouwen in de toekomst, vergeleken met 46 procent in heel Nederland.

Groningse jongeren zijn dan ook iets minder tevreden met hun leven dan gemiddelde Nederlandse leeftijdsgenoten en het vertrouwen in de eigen toekomst was iets lager dan in de rest van Nederland.

Middelengebruik en sociale media-verslaving hoog in studentenstad Groningen

Het gebruik van alcohol en drugs in Groningen ligt flink hoger dan het landelijke gemiddelde. In de afgelopen vier weken dronk 82,5 procent van de jongvolwassenen alcohol, tegenover 72,3 procent landelijk. Ook gebruikte 21 procent cannabis, terwijl dit landelijk 15,1 procent is.

Een andere verslaving voor Groningse jongvolwassenen is sociale media: 42,6 procent van de jongvolwassenen in Stad kan moeilijk stoppen met scrollen en swipen. Landelijk had maar 35,4 procent van de jongvolwassenen daar last van.

Meer mishandeling, minder veilige seks

In Nederland als geheel gebruikt ongeveer negen procent van de ondervraagden soms of nooit een condoom (of beflap) tijdens de seks. In onze gemeente gebeurde dat een stuk vaker (15 procent). Ook het gebruik van betrouwbare anticonceptie lag iets lager (vijf procent gebruikte dit niet) in Groningen.

Daarnaast is opvallend dat relatief veel Groningse jongvolwassenen aangeven wel eens mishandeld te zijn. 45,6 procent van hen had er mee te maken in onze gemeente. Landelijk gaf slechts 38,5 procent van de jongvolwassenen wel eens met mishand

Kleine lichtpuntjes

Er zijn ook lichtpuntjes: 77 procent van de jongvolwassenen in Groningen sport wekelijks, iets meer dan het landelijke gemiddelde van 74,2 procent. Daarnaast kan 90,7 procent bij iemand terecht met een probleem, vergeleken met 88,7 procent in Nederland. Ook gaven Groningse jongvolwassenen aan beter in staat te zijn om te herstellen van een moeilijke periode.

Ook jongere Groningers hebben het moeilijk

Het onderzoek volgt een dag na eenzelfde onderzoek onder jongeren (12 tot 18 jaar) in de provincie van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Daaruit blijkt dat ook bijna de helft van deze groep Groningers mentale problemen bij leeftijdsgenoten ziet. Eén op de drie jongeren geeft aan zelf mentale klachten te hebben of gehad te hebben. Toch praat 42 procent van de jongeren nooit over hoe ze zich voelen.

