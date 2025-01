Jonge kunstenaars presenteren zich in Biotoop: “Door een nieuwe bril naar het alledaagse kijken”

Foto: ingezonden

In de Biotoop in Haren vindt deze dagen een expositie plaats waar jonge, pas afgestudeerde kunstenaars, zich aan het grote publiek presenteren. Sandro Locci is één van hen. Hij noemt de expositie bijzonder, leuk en spannend tegelijk.

Hoi Sandro! De expositie werd gisteren geopend. Hoe verliep de opening?

“Dat is altijd een spannend moment. De expositie heet ‘Ontaard’ en er zijn zes kunstenaars die zich hier presenteren. We zijn maanden bezig geweest met de voorbereidingen. Je werkt er al zo lang naartoe. Gisteren om 16.00 uur gingen de deuren open. Je hebt vooraf geen idee hoeveel mensen er gaan komen. Maar uiteindelijk is het flink druk geworden. Het begon met een openingspraatje en daarna mochten bezoekers rondlopen en rondkijken. Ik heb met veel mensen gesproken. Het heeft heel energie gegeven, en ik heb ontzettend veel zin in de komende dagen.”

Hoe ziet de tentoonstelling er ongeveer uit?

“Het vindt plaats in KEL-30 in het G-gebouw van de Biotoop. Die ruimte staat ook bekend als de expositieruimte. Het bestaat uit een lange gang met aan de rechter- en linkerkant ruimtes waar geëxposeerd kan worden. Aan de rechterkant zijn er drie ruimtes waar kunstenaars zich individueel presenteren, aan de linkerkant is er een grotere ruimte waar de anderen met hun kunstwerken staan. Bezoekers kunnen vrij rondlopen en bij elk kunstwerk in gesprek met de kunstenaar. Dat maakt het heel leuk en dynamisch.”

Hoe belangrijk is het dat deze expositie gehouden wordt?

“Dat is heel belangrijk voor ons als jonge kunstenaars, omdat het ons de kans geeft om ons werk aan een groter publiek te tonen. We zijn alle zes beginnend kunstenaar. Zelf ben ik afgelopen jaar afgestudeerd aan Minerva. We staan allemaal aan het begin van onze carrière. Ik denk dat deze expositie een hele goede manier is om een start te maken. Dat je kunt laten zien wat je in huis hebt. En of dat spannend is? Qua expositie hebben we al wat ervaring, omdat we op Minerva ook een grote expo georganiseerd hebben waar een paar duizend bezoekers op afkwamen. Enige nervositeit is er altijd, maar we zien dit vooral als een hele mooie kans.”

Als we naar jouw eigen werk kijken: je houdt je als kunstenaar vooral bezig met het visualiseren van muziek …

“Klopt. Dat is indertijd simpel begonnen. Ik houd ontzettend van muziek. Vanuit die basis heb ik een stijl ontwikkeld waarbij ik in mijn werk de beweging en essentie van een muziekinstrument vast wil leggen in een afbeelding. Die stijl wil ik ook doorzetten. Ik illustreer bijvoorbeeld auto’s, waarbij ik gebruik maak van een hele losse stijl. Waarbij het doel is om de imperfectie als kracht te gebruiken. Zelf ben ik rechtshandig, maar door linkshandig te tekenen, ontstaan er hele andere lijnen waardoor er een charme ontstaat. Je kijkt als het ware door een nieuwe bril naar het alledaagse.”

Welke reacties hoor je van bezoekers die naar je werk kijken?

“Ik krijg hele leuke reacties. En dat maakt het ook zo leuk, dat je waardering hoort, en dat je heel puur te horen krijgt wat de reacties zijn. En het opent ook deuren. Er komen mensen langs die nauw verbonden zijn met de kunstwereld. Je doet contacten op, waarbij je hoopt dat deze mensen jou voor een volgende expositie uit gaan nodigen. Je kunt dit echt zien als een mooie stepping stone naar een volgend iets.”

Heb je als kunstenaar ook een bepaalde droom, een doel?

“Ik ben heel blij dat ik in dit vak zit. Maar een strak doel heb ik niet. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Soms kijk ik jaloers naar andere kunstenaars die voor zichzelf al heel duidelijk hebben wat ze willen bereiken. Maar persoonlijk vind ik het wel prima dat ik mij met de flow meebeweeg, waarbij ik mij door de jaren heen kan gaan vormen tot dat wat ik graag wil zien en wat ik wil laten zien.”

Tot slot. Als we het hebben over de Biotoop, dan hebben we het ook over broedplaatsen. Hoe belangrijk zijn deze broedplaatsen volgens jou?

“Erg belangrijk. In Groningen is er een duidelijk gebrek aan ruimtes waar kunstenaars zich kunnen ontwikkelen. Als je afstudeert, dan liggen de plekken niet voor het oprapen. Zelf heb ik een ruimte bemachtigd aan de Synergieweg. Dat is mij gelukt omdat ik in het veld flink wat mensen kende. Maar als je die contacten niet hebt, dan krijg je te horen dat er geen plek is. En daarmee wordt er niet gejokt, want de ruimte is er ook niet. Maar het verschil is dat als je contacten hebt, er iets sneller aan je gedacht wordt. Dus ja, het is heel belangrijk dat er in Groningen in geïnvesteerd gaat worden. Gebeurt dat niet, dan is er het risico dat kunstenaars vertrekken naar andere steden of de sector de rug keren en iets heel anders gaan doen.”

De expositie Ontaard is zondag van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken in de Biotoop. Ook volgende week vrijdag, zaterdag en zondag zijn de deuren geopend.