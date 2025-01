Jochem Myjer is ‘stapelverliefd’ op Groningen: ‘Weer even thuis in ‘mien stad”

Foto: Jochem Myjer (via Instagram)

Cabaretier Jochem Myjer staat woensdag en donderdag in de Stadsschouwburg. Op Instagram bracht de komiek woensdagochtend een lofzang aan de Stad waar hij studeerde en zich nog altijd thuis voelt: “Deze week weer even thuis. Althans, zo voelt het. In ‘mien stad’.”

Op zijn 18e arriveerde Myjer als student biologie in Groningen. “Zo blauw als een baby aan. “Biologie-studentkakkertje in Haren”, schrijft Myjer er zelf over. Twee jaar later won hij het Gronings Studenten Cabaret Festival en bouwde zijn leven op in Stad.

Op Instagram deelt Myjer onder meer herinneringen aan dierbaren, zoals zijn voormalig impresario Hans Lansink en zijn “te vroeg overleden Groningse lieve vriend Arno van der Heijden”. Hij noemt ook de steun die hij kreeg van mensen als Reinout Douma, Aafje Horst en Piet de Koning. Myjer noemt ook Bert Visscher, die hem naar eigen zeggen, “de kneepjes van het vak leerde en leerde van het leven te genieten.”

Hoewel hij nu Zutphen woont, blijft Groningen Myjers favoriete stad. “Getrouwd met Leiden, Texel de minnares, vastgeklonken met Zutphen, maar stapelverliefd op Groningen.”