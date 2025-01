Verscherpt toezicht voor Elker: jeugdzorginstelling sluit jongeren soms op in eigen kamer

Voormalige jeugdinrichting 'Het Poortje'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Elker Jeugdzorg in Groningen onder verscherpt toezicht gesteld. Dit komt doordat de organisatie niet voldoet aan de normen voor het beperken van de vrijheid van jongeren. Dat brengt de veiligheid en kwaliteit van de zorg in gevaar, stelt de IGJ. Elker krijgt een half jaar de tijd om de tekortkomingen op te lossen.

De ondertoezichtstelling volgt na een controle begin november in locatie voor JeugdzorgPlus, wat voorheen de gesloten jeugdinstelling was in het voormalige ‘Het Poortje’ aan de Hoogeweg bij de wijk Reitdiep.

‘Jongere 3,5 uur op eigen kamer opgesloten’

Daaruit kwam onder meer naar voren dat de locatie van Elker beschikt niet over een afzonderingsruimte die voldoet aan de wettelijke eisen. In noodsituaties wordt een lege slaapkamer gebruikt en dat is gevaarlijk, omdat er los meubilair en onbeschermde objecten in de ruimte staan.

Daarnaast werd een aantal jongeren tussen augustus en november soms op hun eigen kamer opgesloten en dat mag wettelijk niet. Een van deze incidenten duurde zelfs drieënhalf uur.

Ook mag Elker in haar woongroepen niet zomaar groepsregels opstellen met beperkende maatregelen, zoals vaste tijden voor verlof of het gebruik van telefoons. Dit moet per individu worden bepaald, niet als algemene regel voor de groep.

Half jaar de tijd voor verbeteringen

Elker heeft tot juni om de tekortkomingen te verhelpen. De IGJ gaat tussentijds extra inspecties uitvoeren, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Als Elker niet op tijd aan de eisen voldoet, kunnen er verdere maatregelen worden genomen.

In een reactie over het verscherpte toezicht laat Elker dat ze nu nog niet aan alle eisen voldoet, maar werkt aan verbeteringen. Tegelijkertijd staat de instelling voor moeilijke keuzes, schrijft Elker: bijvoorbeeld of een jongere tijdelijk op de eigen kamer moet blijven of verplaatst moet worden naar een andere ruimte. Volgens Elker kan verplaatsen soms juist meer problemen veroorzaken: “Het is kiezen uit kwaden.”

Verhuisplannen

JeugdzorgPlus is niet lang meer onderdeel van het werk van Elker. De zorginstelling wil af van de gesloten jeugdinstelling, omdat het complex onrendabel is. Elker vult de kamers niet meer met jongeren die ‘Jeugdzorg Plus’ krijgen. Het JeugdzorgPlus-systeem moet voor 2030, vanwege landelijke regels, sowieso zijn verdwenen.

Daarom zitten er nu, naast de ruimtes voor jongeren in de (gesloten) jeugdzorg, ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs en woonruimtes voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op het terrein aan de Hoogeweg. De verhuizing vanuit het voormalige ‘Het Poortje moet in 2027 volledig afgerond zijn. Het terrein maakt over een paar jaar plaats voor huizen en appartementen.