Invoeren sluitingstijd horeca wordt onderdeel van onderzoek naar veiliger nachtleven

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In het onderzoek hoe de veiligheid in het Groningse nachtleven verbeterd kan worden zal ook gekeken worden naar de effecten van het invoeren van een sluitingstijd. Een oproep woensdag van Student & Stad om dit niet te doen werd door de gemeenteraad verworpen.

Bijna twee derde van de ondervraagde Groningers voelt zich wel eens onveilig tijdens het uitgaan. Vooral jongeren tussen 18 en 25 jaar ervaren dit vaak. De meeste mensen voelen zich onveilig op straat rondom uitgaansgebieden. Agressief gedrag en overmatig alcohol- of drugsgebruik worden als grootste problemen genoemd. Jongeren noemen ook een gebrek aan zichtbare beveiliging of politie als oorzaak. Om deze situatie te verbeteren wil het college een brede analyse uitvoeren hoe de veiligheid verbeterd kan worden.

Daan Swets (Student & Stad): “Erg slecht idee”

Daan Swets van Student & Stad: “In deze veiligheidsanalyse wil het college ook onderzoek naar een collectieve sluitingstijd. Mijn partij vindt dat een erg slecht idee. Ook al zou door een sluitingstijd de veiligheid met twee procent verbeteren, dan vinden wij dat we dit niet moeten doen. Groningen kent sinds de jaren zeventig geen sluitingstijd meer, wat bijdraagt aan het unieke karakter van deze stad.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Als het heel bijzonder is, dan is het toch logisch om het mee te nemen in een onderzoek?”

Femke Folkerts van GroenLinks: “U noemt een collectieve sluitingstijd als onderzoeksrichting, maar dat wordt helemaal niet voorgesteld door het college. Wat er staat is dat er onderzoek gedaan gaat worden wat de impact van een sluitingstijd, of het ontbreken daarvan, is op de veiligheid. Het hebben van geen sluitingstijd is iets wat de Groningse nacht heel bijzonder maakt. Daarom is het toch logisch om het onderdeel te maken van het onderzoek?” Swets: “Er wordt gesproken over een duidelijke onderzoeksrichting. Wij vinden dit bij voorbaat zo’n slecht idee, dat dit het onderzoeken niet waard is. Bij elk onderzoek wil je een goede onderzoeksrichting. Op een moment dat je dit meeneemt, dan loop je het risico dat je andere onderdelen minder gaat onderzoeken omdat je focus op de sluitingstijd ligt.”

Daan Brandenbarg (SP): “Je kunt het toch niet buiten beschouwing laten?”

Toch vinden ook andere partijen het logisch dat je dit onderdeel wel meeneemt. Daan Brandenbarg van de SP: “Het hebben van geen sluitingstijd is zo uniek, dat kun je toch niet buiten beschouwing laten?” Toch ziet Swets er niets in. Hij is bang dat als de oorzaak van de problemen in de richting van het hebben van geen sluitingstijd wijzen, hier aan getornd gaat worden. “Als je alles tegelijkertijd dichtgooit, dan komt iedereen op hetzelfde moment op straat te staan. We weten dat de meeste incidenten buiten de kroegen gebeuren. Dit is een heel slecht idee.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Hoe completer het beeld, hoe beter het onderzoek”

Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Ik werk inmiddels een aantal jaren in het onderwijs. Het werkt helaas niet zo dat als je een bepaalde uitkomst niet wilt zien, dat je dan maar dat deel van het onderzoek niet uitvoert. Vaak geldt dat hoe completer het beeld, hoe beter het onderzoek is.” Swets: “Als je het bij het opstellen van onderzoeksvragen in de richting van impact van een sluitingstijd op de veiligheid gaat zitten, dan gaat een deel van je onderzoek daarover. Dat is verspilling van tijd, moeite en belastinggeld.”

Kelly Blauw (PVV): “In het dorp waar ik ben opgegroeid ging alles om 02.00 uur dicht, dat gaf allerlei problemen”

Bosma geeft aan dat wat de resultaten ook zijn, het invoeren van een sluitingstijd voor haar partij nicht im frage is. Andere partijen denken daar ook zo over. Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “We zijn tegen de invoer, maar je wilt in het onderzoek wel alles meenemen.” Andere partijen zijn stelliger. De Partij voor het Noorden zit op dezelfde lijn als Student & Stad dat je überhaupt niet moet nadenken over de tijden. Kelly Blauw van de PVV: “Ik ben opgegroeid in een dorp in de toenmalige gemeente Lemsterland. Ik kan mij herinneren dat als daar om 02.00 uur ’s nachts de kroegen dichtgingen, dat er op straat allerlei problemen ontstonden. Met het kijken naar sluitingstijden los je niets op.”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Alle elementen meenemen”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) kijkt anders tegen de situatie aan: “In de nacht is er veel aan de hand. Het veiliger maken van de nacht is een complex vraagstuk waar veel dingen van invloed op zijn. Eén maatregel gaat het ook niet oplossen. Om een beeld te krijgen willen we een analyse maken waarin we alle elementen die de nacht de nacht maken mee genomen gaan worden. Het is belangrijk om daar een goed beeld van te hebben. Als je een actieplan gaat maken, dan wil je weten dat bij maatregel x dit invloed heeft op a en b.”

“Heb vertrouwen”

Wijnja denkt dat Student & Stad niet bang moet zijn. “Je zou ook kunnen zeggen, heb vertrouwen. Als inderdaad blijkt dat geen sluitingstijd een belangrijk onderdeel is dat juist de veiligheid verbeterd, dan stel je dat met een onderzoek onder bewijs. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het opstellen van een actieplan, waar diverse partijen bij betrokken zullen zijn.”

Van de raadsleden stemmen er uiteindelijk 15 voor en 19 tegen. Daarmee is de motie verworpen, waardoor ook de sluitingstijd onderdeel zal worden van het onderzoek.