Interim-burgemeester Van ’t Veld tijdelijk uitgeschakeld na val tijdens ESNS

Burgemeester Mirjam van 't Veld - Foto via Gemeente Groningen

Interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen zit tijdelijk ziek thuis, na een ongeluk tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) vorige week.

De tijdelijke burgemeester van Groningen viel donderdag van een podium tijdens bijeenkomst in de Stadsschouwburg en moest naar het ziekenhuis.

Rust en pijnstillers was daar het advies: de val resulteerde in een zware klap op haar nek en gekneusde ribben. Van ’t Veld kan hierdoor de komende week niet werken.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat Van ’t Veld tot minimaal de volgende week niet op het stadhuis is. Wethouder en locoburgemeester Mirjam Wijnja neemt tijdelijk haar taken over.