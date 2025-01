Interim-burgemeester Van ’t Veld blijft ook deze week thuis na val

Burgemeester Mirjam van 't Veld - Foto via Gemeente Groningen

Interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen blijft ook deze week thuis na haar ongeluk tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) anderhalve week geleden.

Dat meldt RTV Noord. De tijdelijke burgemeester van Groningen viel op 17 februari van een podium tijdens bijeenkomst in de Stadsschouwburg en moest naar het ziekenhuis. Op doktersadvies blijft Van ’t Veld thuis, met rust en pijnstillers. Door de val liep Van ’t Veld een bezeerde nek en gekneusde ribben op.

Vorige week nam wethouder en locoburgemeester Mirjam Wijnja de taken van Van ’t Veld over. Deze week is GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout de vervanger van Van ’t Veld in het Stadhuis tijdens de gemeenteraadsvergadering.